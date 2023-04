Laatste avond Curaçao BlueSeas Festival belooft spektakel

WILLEMSTAD – Vanavond wordt de vijfde editie van het Curaçao BlueSeas Festival afgesloten met optredensvan Ron Artis, Terrie Odabi, Diunna Greenleaf en Sugaray Rayford.

Na een noodgedwongen pauze vanwege covid-19 was en is een keur aan internationaal bluestalent weer te zien op de verschillende podia van het gratis straatfestival in de historische wijk Pietermaai.

Ron Artis

Ron Artis trapt vanavond om 21.00 uur af bij Mundo Bizarro, wie dat mist heeft kwart over tien wn half twaalf nog een kans. Artis ontwikkelde zijn multi-instrumentale bekwaamheid door te spelen in de Artis Family Band, waarbij hij al snel de piano en gitaar als zijn belangrijkste instrumenten overnam.

Hij groeide op in Hawaii, trok de aandacht van andere muzikanten daar en op het vasteland en werd uitgenodigd om te spelen met onder meer Mick Fleetwood (Fleetwood Mac), Jack Jones, Booker T Jones en G Love. Hij vormde zijn eigen band The Truth en heeft tot nu toe twee albums uitgebracht: Soul Street uit 2018 en Love Is Love uit 2019 .

Terrie Odabi

De Amerikaanse singer-songwriter Terrie Odabi speelt vanavond bij Ginger. Zij begint om half tien en brengt originele blues recht uit de ziel.

Of, zoals een Amerikaanse journalist het verwoordde: “Terrie Odabi is zonder meer de meest dynamische blues- en soulvrouw die in de Bay Area is ontstaan ​​sinds Etta James in de jaren vijftig uit San Francisco kwam.”

Haar album uit 2016, My Blue Soul , werd goed ontvangen en haar stem en podiumpresentatie worden door velen geprezen. Om kwart voor elf en twaalf uur speelt ze nog een keer.

Diunna Greenleaf

Diunna Greenleaf, geboren in Houston, Texas, speelt drie keer op het podium bij Mr. Porter, het voormalige Miles Jazzcafe. Kwart voor tien is haar eerste optreden.

Greenleaf heeft een achtergrond die doordrenkt is van gospelmuziek. Beïnvloed door onder meer Koko Taylor, Aretha Franklin, Sam Cooke en haar eigen ouders, gospelmuzikanten Ben & Mary Ella Greenleaf, leidt de zangeres al jaren haar band Blue Mercy. Ze heeft vier albums opgenomen, de laatste is I Ain’t Playin’ uit 2022 .

Sugaray Rayford

Soulblueszanger Sugaray Rayford begint vanavond als laatste en eindigt de vijfde editie ook als laatste. Om 23.00 start hij tegenover Mr. Porter. Dat podium is omgedoopt tot Pietermaai Podium.

Sugaray komt uit Texas en begon zowel met zingen als drummen in de kerk. Opgegroeid met gospel en soul, stapte hij op 12-jarige leeftijd over naar hedendaagse muziek en daarna naar blues. In 2010 bracht Sugaray zijn eerste soloalbum uit en heeft er inmiddels zeven op zijn naam staan. Voor Someone Save Me uit 2019 ontving hij een Grammy Award-nominatie voor Best Contemporary Blues Album en won hij zowel in 2019 als in 2020 prijzen bij de Blues Music Awards. Vorig jaar verscheen zijn laatste album, In Too Deep .