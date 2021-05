Laatste patiënt vanaf Aruba naar Curaçao

38 Gedeeld

ORANJESTAD – De laatste patiënt uit Curaçao is weer vertrokken vanaf Aruba naar huis. Sinds 3 april verpleegde de Intensive Care Unit van het Dr. Horacio E. Oduber Hospital in totaal negen Covid-patiënten uit Curaçao en twee uit Bonaire. De jongste patiënt was 44 en de oudste 75 jaar oud.

“Toen de vraag kwam om solidair te zijn met onze zustereilanden was er geen moment twijfel om hun patiënten met open armen te ontvangen ook al was het ziekenhuis zelf al aardig aan het vollopen op dat moment”, zegt intensivist Benjamin Croes.

Het aantal besmettingen steeg op Bonaire en Curaçao een stuk sneller dan op Aruba. Ondertussen gaat het op de eilanden een stuk beter vanwege strenge maatregelen.

“Het is een eer om een hand te mogen uitsteken en broederschap te kunnen bieden in onzekere tijden en we hopen dat dit een start is naar meer samenwerkingen tussen de eilanden”, aldus de Raad van Bestuur van het ziekenhuis.