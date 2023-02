Landmacht oefent met drones op Aruba

ORANJESTAD – Zestig militairen van de Koninklijke Landmacht oefenen vanaf 7 februari op Aruba. De militairen zijn werkzaam bij 107 Aerial Systems batterij uit ’t Harde in Nederland en zijn gespecialiseerd in de inzet met verschillende type drones.

Om de oefening mogelijk te maken beschikken de militairen ook over eigen voertuigen en ander militair materieel. Het klimaat in Aruba biedt de militairen goede mogelijkheden om veel vlieguren met de drones te maken en daarmee maximaal rendement uit de oefening te halen.

In Nederland zijn de mogelijkheden tijdens de winterperiode beperkter. Daarnaast biedt deze oefening de kans om samen te werken met de collega’s van het Marine Squadron Carib en de Kustwacht Caribisch Gebied die ook actief zijn in Aruba.

De militairen verblijven op de Marinierskazerne Savaneta en zijn actief op verschillende locaties verspreid over het eiland. Vanaf 15 februari vinden de eerste vluchten plaats en de oefening duurt tot 24 maart.

107 Aerial Systemsbatterij

107 ASBt is een operationele inlichtingeneenheid en is gespecialiseerd in de inzet met unmanned aerial system, UAS. Die zijn beter bekend als drones. Met dit UAS verzamelt de eenheid inlichtingen die andere eenheden kunnen gebruiken bij hun operationele inzet. Deze UAS-detachementen kunnen ook voor civiele taken worden ingezet. Tijdens de oefening in Aruba worden de drones alleen voor oefendoeleinden ingezet. De beelden die de drones maken tijdens de oefening worden niet opgeslagen.

Luxemburg en België

107 ASBt werkt samen met de Luxemburgse en Belgische Krijgsmacht. Ook tijdens deze oefening gaat een aantal Luxemburgse en Belgische collega’s onder begeleiding van instructeurs van 107 ASBt ervaring op doen met het vliegen met de Nederlandse drones. De oefening staat los van de inzet van de MQ-9 Reaper, die op Curaçao wordt getest.