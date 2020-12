‘Laten we geld inzamelen om Campo weer open te krijgen’

691 Gedeeld

Mick Pieete is een crowdfunding begonnen om Campo Alegre weer open te krijgen. De geboren en getogen Curaçaoënaar wil drie miljoen dollar inzamelen om het openlucht bordeel bij de luchthaven weer zijn oude functie te geven.

Campo Alegre ging in juni failliet. Twee bedrijven stapten naar de rechter om het bankroet aan te vragen omdat rekeningen niet meer betaald werden. Er lag ook nog een belastingschuld van bijna zeven miljoen gulden.

Mick Pieete vond Campo een van de gezelligste plekke van Curaçao. “Mijn eerste aanraking met iets vergelijkbaar als Campo was toen ik op mijn 16de naar Amsterdam verhuisde. Daar heb je natuurlijk het Red Light District, dat was voor mij al geweldig om mee te maken, maar toen ik op me 18de terug ging naar Curaçao kwam ik voor het eerst in aanraking met Campo.”

Mick merkte direct een wereld van verschil vergeleken met het red light district in Nederland. “Er was drank, er was muziek, er waren shows, ook was er een dancefloor. En de vrouwen waren allemaal ook een stuk blijer om daar te zijn, vergeleken met Amsterdam. Om alles op te sommen, het was gewoon super gezellig!! Niet alleen een plek om naar toe te gaan voor sex, maar in mijn beleving een van de meest gezellige plekken van Curacao.”

Wat misschien wel het belangrijkst was voor Mick: het hoort gewoon bij de Curaçaose cultuur. “Campo bestaat al zo lang, we gaan als Yu di Kòrsou al generaties naar Campo. Het is bijna niet meer weg te denken uit het cultuur van Curacao.”

De crowdfundingsactie was voor Mick eerst een geintje. “Feit is dat iedereen het triest vind dat Campo failliet is gegaan, en ik denk echt dat genoeg mensen een paar gulden zouden willen bijdragen om Campo weer up and running te krijgen.”

Campo werd 71 jaar geleden op 30 mei 1949 opgericht door onder meer de Katholieke kerk. Sinds maart 2020 is Campo dicht vanwege de coronacrisis. In juni ging het openlucht bordeel failliet. Naast de 150 sekswerkers die op tijdelijke basis werkten, stonden ook nog eens 84 mensen ondersteunend personeel op straat.

De crowdfundingsactie van Mick Pieete is hier te vinden.