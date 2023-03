Leraren op Curaçao gaan les krijgen in digitalisering 

WILLEMSTAD – Alle leraren van Curaçao worden vanaf deze maand structureel bijgespijkerd op het gebied van digitale vaardigheden. Dat meldt het Nederlandse bedrijf Edutrainers, die dat project de komende drie jaar gaat uitvoeren in samenwerking met het ministerie van Onderwijs.

Om digitalisering in het onderwijs op Curaçao vorm te geven, is er een projectgroep opgericht. De projectgroep bestaat uit een samenwerking van deskundigen vanuit alle schoolbesturen op het eiland.

De groep heeft wensen en randvoorwaarden gedefinieerd voor veilig toekomstbestendig onderwijs. Professionalisering van leraren van digitale vaardigheden en digitale didactiek wordt daarbij als essentieel gezien.

Edutrainers

Na een zorgvuldige marktverkenning en nauwkeurig selectietraject van aanbieders van professionalisering, heeft het ministerie gekozen voor de samenwerking met het Nederlandse bedrijf Edutrainers. Dit bedrijf is een opleider die gespecialiseerd is in digitale geletterdheid en digitale didactische vaardigheden.

Curaçao kiest ervoor om eerst leraren en onderwijsprofessionals te professionaliseren en te faciliteren met digitale vaardigheden. Dit met het oog op de nabije invoering van digitale geletterdheid in het Curriculum.

Edutrainers begeleidt stapsgewijs de leraren en onderwijsprofessionals op Curaçao met het vergroten en verbeteren van hun digitale vaardigheden. Na een nulmeting krijgen de deelnemers inzicht in hun eigen niveau. Aan de hand van hun persoonlijke trainingsplan volgen de deelnemers korte E-learnings en workshops.

De leerblokken van Edutrainers zijn gemaakt door leraren die experts zijn in digitalisering in het onderwijs. Deze aanpak zorgt er volgens Edutrainers voor dat de leraren en onderwijsprofessionals op Curaçao gelijk het geleerde kunnen toepassen in hun dagelijks werk- en lespraktijk.