Low Cost Carrier Wingo herstart vluchten naar Curaçao

2 Gedeeld

Willemstad- Low Cost carrier Wingo Airlines, dochtermaatschappij van het Panamese COPA Airlines keert terug op de route tussen Bogotá in Colombia en Curaçao en de Colombiaanse hoofdstad Bogotá.

De eerste vlucht staat gepland voor 6 oktober 2021. Hoewel de luchtvaartmaatschappij geen vluchten naar Bonaire aanbiedt, zijn de vluchten van Wingo populair bij velen op Bonaire vanwege hun lage tarieven. Het bedrijf voerde 2 vluchten per week uit voor het begin van de Covid-pandemie. Interessant is dat Wingo al een jaar geleden terugkeerde naar het naburige Aruba. Vluchten naar Curaçao werden een paar keer aangekondigd, maar zeker twee keer uitgesteld. Dit keer lijkt de herstart van Wingo’s vluchten serieus te zijn. De vervoerder heeft verschillende verklaringen verstuurd voor het herstarten van de vluchten.

Volgens een persbericht wil het bedrijf niet alleen terugkeren met de vorige twee wekelijkse vluchten, maar zelfs dat aantal verhogen. “Vanaf nu onderzoeken we het vergroten van het aantal wekelijkse vluchten tussen Bogotá en Curaçao omdat we weten dat de markt positief zal reageren. Reizigers kennen ons en weten dat de lage prijzen om naar dit Caribische paradijs te vliegen hier te vinden zijn “, zegt Juan Sebastián Molano. Hij is communicatiemanager bij de low cost carrier.

Lees ook: