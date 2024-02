Luc Mercelina benoemd tot formateur Sint-Maarten

PHILIPSBURG – De 59-jarige Luc Mercelina is door gouverneur Ajamu Baly benoemd tot formateur van Sint-Maarten. Dat heeft het kabinet van de gouverneur maandagavond bekend gemaakt. Mercelina moet elke week verslag uitbrengen en uiterlijk 4 maart een eindrapport indienen.

Mercelina heeft de opdracht gekregen een regering te vormen van vier partijen die bij de Statenverkiezingen van 11 januari elk twee zetels kregen. De op Curaçao geboren chirurg Luc Mercelina is leider van de partij URSM, die van de vier kleine partijen de meeste stemmen kreeg. Twee dagen na de verkiezingen kwam de partij met de DP, PFP en NOW al een samenwerkingsakkoord overeen.

Afgelopen vrijdag ontving de gouverneur van Sint-Maarten het rapport van twee informateurs. Daaruit kwam de coalitie van de vier partijen als enige serieuze optie naar voren. Als de vier partijen een coalitie vormen, betekent het dat de National Alliance van premier Silveria Jacobs in de oppositie komt.

Mercelina ging met de URSM de verkiezingen in met het imago van een buitenstaander die nodig is om problemen op te lossen. Maar hij is niet helemaal een buitenstaander. Tussen 2018 en 2019 was hij ruim een jaar Statenlid voor de Democratische Partij en daarna twee jaar lid van de UP Party. In 2021 richtte hij de Unified Resilient St. Maarten Movement (URSM) op.