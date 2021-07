Makkelijk en snel ons nieuws lezen

ABC Online Media heeft geen apps maar er is een snelle en simpele manier om direct naar onze websites te navigeren. Hoe? In de onderstaande video laten we je zien hoe eenvoudig het is om een sneltoets toe te voegen op een Iphone. Deze methode kun je ook gebruiken voor je Ipad.

Android

Gebruik je een Android telefoon zoals bijvoorbeeld een Samsung? Volg dan deze stappen:

Ga naar één van onze websites waar je een sneltoets van op je beginscherm wilt hebben. Op veel Android-toestellen zie je rechtsboven meer staan, onder de tijd. Tik op deze knop en vervolgens zie je verschillende opties verschijnen, waaronder Sneltoets toev. startscherm. Tik op deze optie en je hebt op je startscherm voortaan de snelkoppeling naar het laatste nieuws. Deze methode kun je tevens toepassen op tablets die op Android draaien.

Het kan zijn dat jouw toestel net iets afwijkt van de hierboven beschreven en getoonde beschrijving, dit kan te maken hebben met het type browser dat je gebruikt, de software op je telefoon of het merk van het toestel.

Lees ook: