Vermoorde man in Soto is Vensley de la Paz

WILLEMSTAD – De man die gisteravond werd doodgeschoten in Soto, Banda Bou, is de 37-jarige Curaçaoënaar Vensley Andries de la Paz. De autoriteiten troffen het slachtoffer aan in een auto, nabij de locatie Julianaboom.

Onbekenden reden tussen negen en tien uur ’s avonds langs de auto van De la Paz, die geparkeerd stond bij een snèk in de Kaya Serapio Pinedo en openden het vuur.

De politie vond diverse kogelhulzen en glasscherven op straat. Ter plaatse gekomen ambulancepersoneel kon niets meer voor het slachtoffer betekenen.