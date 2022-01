Maximumprijzen voor antigeen zelftesten

14 Gedeeld

WILLEMSTAD – De groothandel mag maximaal 15 procent winst maken op antigeen zelftesten. Voor botika’s, apotheken is dat 25 procent. De maximumprijzen zijn bedoeld om de consument te beschermen. Er is geen recept nodig.

Bedrijven en publiekrechtelijke organisaties van het Land Curaçao mogen grootschalig inkopen om eigen werknemers te testen in verband met veiligheid op de werkvloer. Dat moet gratis worden aangeboden.

Particulieren mogen ook zelftesten importeren, maar dat is gebonden aan een maximum van 90 zelftesten per persoon per kwartaal.

Lees ook:

Lees ook de laatste vacatures