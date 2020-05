Medewerker Zest deed greep in de kassa

75 Gedeeld

Willemstad – Een medewerker van Zest op Jan Thiel is gisteren veroordeeld tot 240 dagen cel, waarvan 230 voorwaardelijk. De resterende tien dagen had hij al in voorarrest gezeten.

De man had ruim 8000 duizend gulden uit de kassa gestolen door pinbonnetjes te kopiëren en het equivalent als cash uit de kassa te stelen. Behalve de celstraf, moet de medewerker ook al het geld terugbetalen aan Zest.

