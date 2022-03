Meer dan 10.000 passagiers in de binnenstad

Het is vandaag druk in Punda en Otrobanda. Drie cruiseschepen liggen aangemeerd en die hebben gezamenlijk een maximumcapaciteit van ruim 10.000 passagiers. Het gaat om Mein Schiff 2, Oddysey of the Seas en de Grandeur of the Seas.

Morgen begint de maand april en dan doen er in totaal 23 cruiseschepen Curaçao aan. Als die allemaal vol zitten betekent dat 55.000 passagiers.

De eerstvolgende dag met meer dan 10.000 passagiers, zoals vandaag, is pas weer op 5 mei, als de Allure of the Seas met ruim 6300 passagiers en de Carnival Horizon met 4700 passagiers de haven van Willemstad binnenlopen.