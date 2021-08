Meer personen zonder vaccinatie in het ziekenhuis

1 Delen

WILLEMSTAD – Van de in totaal 51 personen die de afgelopen periode in het ziekenhuis lagen met Covid-19 is de overgrote meerderheid niet gevaccineerd (47). Een persoon heeft een vaccinatie ontvangen. Een persoon kreeg covid binnen de twee weken na vaccinatie en twee personen zijn volledig gevaccineerd.

