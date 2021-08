Meer vluchten vanuit Colombia

3 Gedeeld

WILLEMSTAD – Toeristenbureau CTB verwacht nog dit jaar veel meer vluchten uit Colombia. Avianca gaat vaker op Curaçao vliegen en Wingo begint in oktober met twee vluchten per week, schrijft het Antilliaans Dagblad.

Er wordt verwacht dat er verschillende directe vluchten ‘uit verschillende delen’ van Colombia zullen komen. „De bedoeling is dat we voor het eind van het jaar, ongeveer in november, routes kunnen introduceren vanuit Barranquilla, Cali en Medellin, zegt Rojer, marketingmanager Zuid-Amerika bij CTB. Op dit moment zijn er vier vluchten per week uit Colombia.

