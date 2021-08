Mondkapje blijft nodig volgens onderzoek

51 Gedeeld

WILLEMSTAD – Het blijkt dat als iemand eenmaal besmet is met de Delta-variant, de viruslevels bij gevaccineerden en niet-gevaccineerden vergelijkbaar zijn. Dat betekent dat gevaccineerden het virus wel overdragen. Dat blijkt uit een grootschalig Brits onderzoek van de Universiteit van Oxford.

In Engeland adviseert men daarom dat mensen in drukke binnenruimten een mondkap blijven dragen. Ook vermindert de effectiviteit van de Pfizer- en AstraZeneca-vaccins na een bepaalde periode. Negentig dagen na de tweede prik bleek AstraZeneca voor 61 procent effectief. En bij Pfizer was dit 75 procent. Ook speelt de Delta-variant een dominante rol bij de besmettingen. Vaccinaties beschermen tegen ziekenhuisopname en eventueel dodelijke afloop bij besmetting van de het coronavirus.

Lees ook: