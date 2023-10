Moordzaak ‘Boechi’ is klaar voor behandeling op 27 oktober

WILLEMSTAD – Hoofdverdacht Christopher Zimmerman (24) is opnieuw ondervraagd over zijn rol bij de moord op Ruchendell Bonifacio Windster. Boechi zoals hij als rapper bekend staat werd op 9 december vorig jaar in de vroege ochtenduren doodgeschoten bij een broodjeswagen in Santa Maria.

De oplossing van de moord op Boechi Windster zal mede afhangen van de verdere verklaring van verdachte Christopher Zimmerman. Die had tot aan de eerste pro forma-zitting gezwegen, maar liet zich tijdens de regiezitting uit de tent lokken door medeverdachte Churendy Coffie (44).

Naast een extra ondervragingsronde in de aanloop naar de eerste behandeling van de zaak, zijn er twee DNA-rapporten naar het NFI in Nederland gestuurd. Coffie had ingestemd met het afstaan van zijn DNA, maar Zimmerman had hier bezwaar tegen gemaakt.

De rechter-commissaris heeft echter bevolen dat hij toch DNA moet afstaan. Bovendien moesten er nog een hoeveelheid camerabeelden aan het dossier worden toegevoegd. Dat is inmiddels gebeurd.

Daarmee is de weg vrij voor behandeling van hun zaak op vrijdag 27 in de rechtbank van eerste aanleg.