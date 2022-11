Nidia op Curaçao: “Als ik in Venezuela was gebleven, was ik doodgegaan”

WILLEMSTAD – De 67-jarige Nidia ontvluchtte Venezuela en ging naar Curaçao: “Ik kwam hier vijf jaar geleden aan, mijn gezondheid was slecht. Salú pa Tur, was mijn redding.” De kliniek in Curaçao speciaal voor mensen zonder geldige verblijfspapieren en ziektekostenverzekering wordt ondersteund door de Stichting Vluchteling, die naar meer fondsen zoekt om de kliniek te bekostigen.

Door de economische en politieke crisis in Venezuela zijn de afgelopen jaren zeker zeven miljoen Venezolanen hun geboorteland ontvlucht, wat dit een van de grootste vluchtelingencrises ter wereld maakt. Curaçao, dat op zo’n 70 km van de Venezolaanse kust ligt, is een van de landen waar Venezolanen naartoe vluchten.

Duimpje

Basismedicatie en medische voorzieningen zijn heel schaars in Venezuela. Ziekenhuizen bevinden zich in een verschrikkelijke staat. Er is weinig medisch materiaal en de patiënt moet hier zelf in voorzien. Na 34 jaar als journalist te hebben gewerkt in Venezuela, werd ze ziek. Een ontsteking in haar rugwervel. Er restte haar niets anders dan te vluchten.

Curaçao kent ze op haar duimpje. Haar moeder komt hier vandaan en als kind woonde ze hier met haar familie. Haar vader heeft de Venezolaanse nationaliteit. Zij en haar zussen ook. Als jonge kinderen waren ze al ongedocumenteerd.

Toch voelt ze een grote liefde voor het eiland. Het herinnert haar aan betere tijden. “Helaas werd er ook diabetes en een hoge bloeddruk geconstateerd, in combinatie met hart- en vaatziekte”, vertelt Nidia met een grote glimlach. Ze ziet er ontspannen uit. Verbazend als je naar haar situatie kijkt.

“Natuurlijk wil ik niet meer zonder papieren leven op Curaçao en voldoende geld hebben om in ons levensonderhoud te voorzien. Ik heb nu schulden bij het ziekenhuis. Salu Pa Tur heeft helaas alleen de financiële middelen om basisvoorzieningen zoals een echo, medicatie of bloedonderzoek te bekostigen.