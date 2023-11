Nieuwe Eurobiljetten in de Maak: Cultuur, Rivieren en Vogels Centraal

DEN HAAG – De Europese Centrale Bank ECB heeft aangekondigd nieuwe eurobiljetten te gaan uitgeven met thema’s rond ‘Europese cultuur, rivieren en vogels’. Deze thema’s zijn gekozen op basis van een enquête onder burgers uit de eurozone, waaruit blijkt dat deze onderwerpen het meest tot de verbeelding spreken.

Een adviesgroep zal eind volgend jaar meer duidelijkheid geven over de invulling van deze thema’s. Vervolgens wordt een prijsvraag voor ontwerpers uitgeschreven om tot een definitief ontwerp te komen.

Een definitief besluit over de nieuwe biljetten wordt in 2026 verwacht. Het zal dan nog enkele jaren duren voordat de eerste nieuwe bankbiljetten daadwerkelijk in omloop worden gebracht.

De nieuwe biljetten zijn ontworpen om langer mee te gaan. Bij de productie ervan zal gebruik worden gemaakt van geavanceerde technologieën die het bankpapier duurzamer maken en beter beschermen tegen valsemunterij.

Het ontwerp van eurobiljetten ligt gevoelig. Op de huidige biljetten zijn ramen, poorten en bruggen afgebeeld die openheid, samenwerking en communicatie symboliseren. Hierbij zijn nationale symbolen bewust vermeden om de eenheid binnen de eurozone te benadrukken.