Nieuwe Kansspelwet niet klaar, toch doet Curaçao alsof alles vandaag gereed is

WILLEMSTAD – De langverwachte nieuwe kansspelwet van Curaçao, die de basis zou vormen voor de recent gelanceerde vergunningenportal, ondervindt nog steeds vertraging. Ondanks de eerdere aankondiging dat gokbedrijven vanaf 15 november vergunningen konden aanvragen, blijkt de wet nog niet gereed.

De Landsverordening op de Kansspelen (LOK), die een nieuwe fase in de regulering van de gokindustrie op het eiland zou inluiden, ligt momenteel ter beoordeling bij de Raad van Advies. Dit volgt na kritische feedback van de Sociaal Economische Raad.

De vertraging zou een tegenslag zijn voor de plannen van de Curaçaose regering en minister van Financiën Javier Silvania, maar die laat zich nog steeds positief uit over de ontwikkelingen in de sector.

De nieuwe portal, die al gelanceerd is, staat nu voor een uitdaging. Bijna 100 gokbedrijven hebben al een account aangemaakt in anticipatie op de nieuwe wetgeving. Echter, zonder de definitieve goedkeuring en publicatie van de LOK-wet, kunnen deze bedrijven hun activiteiten nog niet volledig in overeenstemming brengen met de verwachte nieuwe regels.