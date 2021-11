Non-stop HITradio915 Curaçao krijgt toch een stem

2 Gedeeld

HITradio915 is onderdeel van en zit in de studios van ParadiseFM

De jongerenzender HITradio915 is vanaf komende maandag geen non-stop muziekzender meer. Dan begint de kersverse DJ Angelo Wensing op werkdagen van 6 tot 9 uur met de ochtendshow ‘Get Ready’.

De radiozender wil met het programma jong Curacao nog lekkerder hun dag laten beginnen en hoopt een vast plekje in hun ochtendritueel te verdienen.

Met de ochtendshow wil de zender behalve op muzikaal gebied ook inhoudelijk relevanter worden. Zo is elke ochtend een ‘hashtag half hour’ te horen, over onderwerpen die leven onder de luisteraars. In het spel ‘Hit It!’ zijn leuke prijzen te winnen en regelmatig zullen op de zender bekende Curaçaose en buitenlandse artiesten te horen zijn.

Naast de ochtendshow zal Wensing ook online actief zijn: zo zal hij zijn opwachting maken in

diverse video’s op het YouTube- en Instagram-kanaal van de zender.

Nederlands

DJ Angelo Wensing komt uit Nederland, waar hij programma’s maakte op de regionale zender ZO!34 en Talpa’s talentenstation XM.

De ochtendshow op HITradio915 zal gepresenteerd worden in het Nederlands. De zender richt zich qua muziek en onderwerpen echter op alle jongeren op het eiland, ook jongeren die Papiaments hebben als moedertaal. Zo zijn sinds een half jaar alle jingles op de zender te horen in drie talen: Nederlands, Engels en Papiaments en bestaat de muziekmix uit EDM, Nederlandse urban, reggaeton, pop en hits van de eilanden.