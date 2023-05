OM haalt bijna 70.000 gulden op bij gevangenen om aan slachtoffers te betalen

WILLEMSTAD – Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar bijna 70.000 gulden aan schadevergoedingen geïncasseerd bij veroordeelden. Dit bedrag is bestemd voor uitkering aan slachtoffers, meldt het jaarverslag van het OM.

Op innovatieve wijze is gewerkt aan het bevorderen van het innen van deze gelden, zo zijn er aanmaningen verzonden en betalingsregelingen aangegaan met veroordeelden in de SDKK-gevangenis. Tussen 1 september en 31 december 2022 zijn er met 26 gedetineerden in de SDKK-betalingsregelingen getroffen.

Incassatie

Wanneer de rechter een schadevergoedingsmaatregel oplegt, moet er een schadevergoeding aan het slachtoffer of aan de benadeelde partij betaald worden. Het OM is verantwoordelijk de incassatie van het bedrag bij de veroordeelde voor het slachtoffer.

Uit overheidsgelden is er een totaal van ongeveer 20.000 gulden gereserveerd als voorschot voor alle slachtoffers die recht hebben op een schadevergoeding. Dit bedrag is slechts voldoende voor vijf tot acht slachtoffers per jaar, terwijl er steeds meer mensen recht hebben op een schadevergoeding. Meer dan 25 keer verleden jaar.