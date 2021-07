Openhouden failliet Kura Hulanda is een hele klus

144 Gedeeld

WILLEMSTAD – Het personeel van Kura Hulanda heeft deze maand nog geen salaris gekregen en de kans is groot dat dat ook niet gaat gebeuren. Mei en juni konden overbrugd worden met behulp van Nederlands geld via de NOW-regeling. Maar dat geld is nog niet binnen. De eigen fondsen zijn op.

Manager Janet Bonet zoekt naar nieuwe fondsen en heeft de Voedselbank gevraagd om voedselpakketten voor het personeel. Het hotel in Otrobanda is al langer failliet maar wordt opengehouden in afwachting van de renovatie.

Kura Hulanda is verkocht aan een combinatie van lokale ondernemersgroepen.

