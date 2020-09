Opnieuw besmetting CMC

Willemstad – Opnieuw is een personeelslid van het CMC positief getest op COVID-19. Het gaat om iemand die werkt in de operatiekamer van het ziekenhuis.

Alle patiënten en personeelsleden die in direct contact zijn geweest met de besmette persoon zijn in quarantaine geplaatst. Eerder werd een specialist positief getest.

Wie het ziekenhuis moet bezoeken is verplicht om een mondkapje te dragen en twee meter afstand te houden. Toegang tot het ziekenhuis is alleen mogelijk via de westelijke ingang, naast KFC en de ingang via de parkeergarage.

Ziekenbezoek is tot nader order niet toegestaan.

