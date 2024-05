natuur Opnieuw grootschalige schade aan koraalrif bij Boka Sami Redactie 28-05-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Afgelopen week is er opnieuw grootschalige schade ontstaan aan het koraalrif bij Boka Sami. De oorzaak? Het schip ‘Oceanic Fortune – Monrovia’, dat daar was aangemeerd en onder water werd schoongemaakt door Caribbean Sea Diver.

Op maandag 20 mei gingen Gregory Helmich, arts en Padi Master Scuba Diver, en zijn duikbuddy ter plekke duiken. Helmich beschrijft hoe het koraalrif toen nog in goede conditie was. “Tijdens de duik viel het ons echter op dat het onder water erg troebel was en dat de kettingen die vastzitten aan de boei veel bewogen. Door het potentiële gevaar konden wij niet van dichtbij bekijken wat er aan de hand was,” aldus Helmich.

Na de duik zagen Helmich en zijn buddy hoe de harde wind het schip liet zwengelen, waardoor het meerdere malen van oriëntatie veranderde en hard aan de boei trok. Deze boei zit met grote metalen kettingen vast aan een zware metalen of cement blok op de zeebodem. Dit constante trekken veroorzaakte aanzienlijke schade aan het koraalrif.

Toen het schip op donderdag 23 mei vertrokken was en het weer veilig was om te duiken, inspecteerden Helmich en zijn buddy de schade. “De grote metalen kettingen, die normaal op de zeebodem liggen, hadden over het koraalrif geschoven en getrokken. Dit heeft enorme schade veroorzaakt over een gebied van minimaal 150 bij 150 meter. Het koraalrif is compleet vernield,” vertelt Helmich.

Helmich heeft de schade gedocumenteerd met foto’s en probeerde direct contact op te nemen met Carmabi en Maritiem Beheer Curaçao, maar kon hen niet bereiken. De volgende ochtend deed hij een officiële melding bij Carmabi, Curaçao Nature Conservation, Amigu di Tera, het Ministerie van GMN, het X-Team, Maritime Authority Curaçao en de kustwacht. Tot nu toe heeft hij alleen van Carmabi een bevestiging ontvangen dat zij de zaak zullen onderzoeken.

Het schip ‘Oceanic Fortune’ ligt inmiddels niet meer bij Boka Sami, maar was tot zondagavond 27 mei aangemeerd bij Caracasbaai en bevindt zich nog steeds in de wateren rond Curaçao.

Helmich hoopt dat er actie wordt ondernomen naar aanleiding van zijn melding. “Dit is al de tweede keer dat scheepvaart grootschalige schade aanricht aan het koraalrif van Boka Sami. De natuur was nog nauwelijks hersteld van de schade in 2019 en is nu weer compleet weggevaagd. Voor zover ik weet is er nooit een schadeclaim verhaald op het boorplatform destijds; hopelijk kan dit schip nu wel op tijd ‘aangesproken’ worden,” zegt hij.