Opvallende prijsverschillen in dranken bij supermarkten op Curaçao

WILLEMSTAD – Een recent onderzoek door de Consumentenbond, in samenwerking met het Ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO), heeft aanzienlijke prijsverschillen aan het licht gebracht in de kosten van frisdranken en alcoholische dranken in supermarkten tijdens de carnavalsperiode.

Uit de bevindingen blijkt bijvoorbeeld dat voor tien pakjes van het populaire Capri-Sun Orange de prijs bij Van den Tweel oploopt tot 13,76 gulden, terwijl dezelfde hoeveelheid bij Arco Iris voor slechts 7,45 gulden over de toonbank gaat.

Het onderzoek, dat plaatsvond tussen 22 en 26 januari, omvat de prijzen van 122 verschillende producten in vijftien winkels. Hieruit komt naar voren dat de Centrum supermarkten in Piscadera en Mahaai zich onderscheiden als de voordeligste opties. Zij bieden elk 25 van de 122 producten aan tegen de laagste prijzen. Mangusa in Rio Canario volgt op de voet met 23 producten geprijsd onder de concurrentie.

Aan de andere kant van het spectrum bevinden zich de Ruyterkade supermarkt en Van Den Tweel, die respectievelijk met 21 en achttien producten als de duurste uit de bus komen voor de aankoop van dranken voor carnaval.