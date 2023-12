Overheid Curaçao verhoogd kinderalimentatie 

WILLEMSTAD – De overheid van Curaçao indexeert de kinderalimentatie per 1 januari 2024 met 2,7 procent. Deze maatregel, vastgelegd in een ministeriële beschikking, is bedoeld om de bedragen voor levensonderhoud van kinderen aan te passen aan de huidige economische omstandigheden. Een ouder die bijvoorbeeld honderd gulden per maand aan kinderalimentatie betaalt of ontvangt, ziet vanaf de genoemde datum een verhoging van twee gulden en zeventig cent.

Het recht op alimentatie ontstaat om ervoor te zorgen dat beide ouders bijdragen aan het levensonderhoud en de opvoeding van hun kinderen, met name in situaties waar ouders gescheiden zijn.

In dergelijke gevallen neemt vaak één ouder de hoofdverantwoordelijkheid voor de zorg van de kinderen op zich, terwijl de andere ouder financieel bijdraagt door middel van kinderalimentatie. Dit recht op alimentatie bestaat tot het kind de leeftijd van 21 jaar bereikt. Maar als het kind nog onderwijs volgt, kan deze verplichting uitlopen tot de 25e verjaardag van het kind.

De hoogte van de alimentatie wordt bepaald door een gerechtelijke uitspraak of door een overeenkomst tussen de ouders. Volgens het Burgerlijk Wetboek, worden de vastgestelde bedragen jaarlijks aangepast op basis van een door de minister van Justitie vastgesteld indexatiepercentage, om zo de veranderende economische omstandigheden en kosten van levensonderhoud te reflecteren. Deze jaarlijkse aanpassing waarborgt dat de financiële bijdrage relevant en adequaat blijft voor de behoeften van het kind.