Overheid Curaçao waarschuwt voor Portugese Oorlogsschepen

WILLEMSTAD – Strandgangers op Curaçao moeten rekening houden met het Portugees Oorlogsschip. Deze poliep of kwal is de afgelopen dagen veelvuldig gesignaleerd in de wateren van de zuidkust van het eiland.

Het Portugees oorlogsschip is een beruchte- en gevreesde kwal op Curaçao. Aanraking met de tentakels van het drijvende beest is niet plezierig. De poliepen waaruit een Portugees oorlogsschip bestaan leven samen onder een ‘gevulde blaas’ en is gemiddeld genomen ongeveer negen tot 35 centimeter groot. Daarbij komt dat de tentakels tot wel dertig meter lang kunnen worden.

De naam is afkomstig van de ontdekkingsreizigers uit de 16e eeuw, toen Portugal op zee machtiger was dan Engeland en Spanje en de Portugese oorlogsschepen iedereen angst inboezemden.

Een steek van het Portugees Oorlogsschip is niet per definitie dodelijk. Het gevaar zit hem meer in het feit dat het gif van de kwal ervoor kan zorgen dat de spieren van een mens verlamd kunnen raken. Als dat met de hartspier gebeurt, ontstaat een hartaanval. Dit kan uiteraard ook met andere spieren gebeuren.