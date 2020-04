64 Gedeeld

Willemstad – De overheid gaat het sargassum bij Ascencion en Sint Jorisbaai opruimen.



Volgende week is er een openbare aanbesteding voor de schoonmaak van deze baaien. Daarvoor is ongeveer drie weken nodig. De schoonmaak is noodzakelijk omdat zeeschildpadden verstrikt raken in het wier.



Deze bedreigde diersoort leeft normaal gesproken van sargassum, maar zijn door de enorme hoeveelheden, nu een bedreiging geworden.