Willemstad – De overheid heeft haar oog laten vallen op Campo Alegre. Mocht er een uitbraak van Corona plaatsvinden dan kan het openluchtbordeel dienen als quarantaine centrum. Dat meldt ochtendkrant Èxtra.



Op dit moment is Campo gesloten om verspreiding van Corona via sekswerkers te voorkomen.



Overigens kijkt de overheid niet alleen naar Campo, maar ook hotels, die nu leeg staan, komen in aanmerking.