Ozzie Albies kan na blessure weer spelen

DENVER – De Atlanta Braves hebben All-Star tweedehonkman Ozzie Albies maandag weer opgenomen in de selectie voorafgaand aan een reeks wedstrijden in Colorado.

Albies werd eerder buiten de selectie gehouden vanwege een blessure aan zijn dij. Zijn terugkeer versterkt volgens Braves-manager Brian Snitker het team en zorgt ervoor dat de Braves op volle sterkte zijn voor de komende wedstrijden.

“Het is geweldig om Ozzie weer op het veld te hebben”, zegt Snitker. “Hij is een belangrijke speler voor ons team en zijn aanwezigheid zal ons zeker helpen.”

Ook de 25-jarige Vines, een opkomend talent in het werpen, maakt zijn debuut in het Major League-team. Hij heeft indruk gemaakt in de lagere competities en krijgt nu de kans om zijn vaardigheden op het hoogste niveau te laten zien.

Atlanta heeft enkele uitdagingen gehad met de rotatie van werpers, maar met de terugkeer van Albies en de komst van Vines hopen de Braves sterker te staan in de aankomende wedstrijden.