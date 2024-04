Politie en Justitie Paasweekend vol met verkeersongelukken Redactie 2024-04-02 - 2 minuten leestijd

Foto - Èxtra

WILLEMSTAD – Het paasweekend werd gekenmerkt door een reeks auto-ongevallen. De ongelukken werden onder andere veroorzaakt door gebrek aan aandacht, het niet verlenen van voorrang en zelfs doorrijden bij rood licht, wat volgens de Èxtra schijnbaar als normaal wordt beschouwd.

Het doorrijden bij rood licht op de kruisingen Biesheuvel en Doormanweg/Sta Rosaweg heeft aanzienlijke materiële schade veroorzaakt. Ook waren er ongevallen met gewonden en veel materiële schade op de kruising van Rector Zwijssenstraat in Mundu Nobo. Hier zijn ook aanwijzingen dat een van de voertuigen door rood reed.

Op Doormanweg/Sta Rosaweg vond een ongeval plaats waarbij zelfs een aanhouding werd verricht. De politie heeft in dit geval een vrouw gearresteerd. Een ander opvallend ongeval vond plaats op Schottegatweg Noord. Dit is de weg die aan één kant was afgesloten voor reparatie, waardoor verkeer op de andere kant het wegdek moest delen. Een van de voertuigen is waarschijnlijk naar de tegenovergestelde rijbaan gegaan en veroorzaakte het ongeval.

Een ongeval tussen twee voertuigen met aanzienlijke materiële schade en één gewonde vond plaats op Kadushistraat. Door het niet verlenen van voorrang ontstond er een ongeval met aanzienlijke materiële schade. Een van de chauffeurs moest medische behandeling ondergaan en werd per ambulance naar het CMC vervoerd.

Opnieuw moest de politie naar Saliña bij de Kia-dealer voor een ander voertuig dat in de greppel was beland. Bij aankomst troffen ze het voertuig in de greppel aan en moest er een kraan aan te pas komen om het te verwijderen. Nog geen week geleden was er ook een voertuig in dezelfde greppel terechtgekomen in de vroege ochtenduren.