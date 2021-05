Patrick Kluivert vervanger van zieke Hiddink bij Curaçao

119 Gedeeld

Patrick Kluivert zal tijdens de WK-kwalificatiewedstrijden van Curaçao in juni als interim-bondscoach optreden.

De oud-international, momenteel hoofd jeugdopleiding van Barcelona, vervangt dan de van corona herstellende Guus Hiddink, die Kluivert had benaderd om bij te springen. Kluivert was in 2015 en 2016 zelf bondscoach van Curaçao.

Curaçao speelt op 5 juni de uitwedstrijd tegen de Britse Maagdeneilanden en ontmoet drie dagen later op eigen veld Guatamala.

Hiddink hoopt er in juli weer bij te zijn als Curaçao zijn opwachting maakt op de Gold Cup.