Pier van Playa Piskadó tijdelijk gesloten vanwege forse schade

WESTPUNT – Een belangrijke trekpleister voor toeristen is gedeeltelijk gesloten. De pier van Playa Piskadó op Westpunt heeft forse schade opgelopen na het onstuimige weer van de afgelopen week en de ruwe zee die dat tot gevolg had. Het strand is nog wel open.

Een groot aantal planken van de pier is door het ruwe water weggeslagen, zodat de stevigheid niet langer gegarandeerd kan worden. Lopen over de pier is niet zonder risico.

Schildpadden

Playa Piskadó is een populair strand waar toeristen met schildpadden kunnen zwemmen.

Vissers vertrekken hier in de vroege ochtend met hun bootje vandaan en leggen in de loop van de middag weer aan bij de steiger.

De vangst wordt op het strand klaargemaakt voor de verkoop en het visafval gaat terug de zee in. En dat visafval, daar zijn schildpadden gek op.

Herstellen

Het ministerie van Volksgezondheid belooft de beschadigde pier nu zo snel mogelijk in oude staat te herstellen.

Overige pieren rond het eiland worden nu ook geïnspecteerd op hun conditie en eventueel gesloten mocht de veiligheid niet gegarandeerd kunnen worden.