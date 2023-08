Politie Curaçao verricht aanhouding na reeks diefstallen en overvallen

WILLEMSTAD – De politie op Curaçao heeft een belangrijke aanhouding verricht na een serie diefstallen en overvallen in augustus. De verdachte, een 31-jarige man, staat in verband met twee afzonderlijke overvallen in Willemstad.

Op 8 augustus was er een melding van een overval op de Jacob Binckestraat. Zes dagen later, op 14 augustus, vond een soortgelijk incident plaats op de Pelikaanweg. Daarnaast wordt de man ook gelinkt aan een diefstal op dezelfde dag in augustus op de Helmin Magno Wiels Boulevard, in de nabijheid van de supermarkt Pico Cash & Carry.

De aanhouding is verricht door het gespecialiseerde overvalteam van de politie op vrijdag 18 augustus rond 14.15 uur. De locatie van de arrestatie was in de Jan Erasmusstraat in Willemstad. Na zijn arrestatie is de verdachte voorgeleid aan een hulpofficier van justitie. Na verhoor werd besloten om de man in hechtenis te nemen in afwachting van verder onderzoek naar de genoemde incidenten.

De politie zet het onderzoek voort en sluit meerdere arrestaties in deze zaak niet uit. Het is een prioriteit voor de lokale autoriteiten om de veiligheid in de regio te waarborgen en dergelijke misdrijven streng aan te pakken.