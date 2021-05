Politie doet inval bij online gokbedrijven

WILLEMSTAD – De Nederlandse politie is een onderzoek gestart naar twee online aanbieders van gokspelen die hun bedrijf op Curaçao hebben gevestigd. Twee woningen, één in Velzen en één in Spanje werden doorzocht.

Luxe goederen en administratie is in beslag zijn genomen. Een 56-jarige inwoner van Velsen wordt verdacht van witwassen en het zonder vergunning aanbieden van online kansspelen. Om welke bedrijven het gaat wil de politie niet zeggen.

Curaçao staat bekend om het hosten van online gokbedrijven door ongebreidelde uitgifte van verboden sublicenties. Er is nauwelijks toezicht.