Politie schiet man dood bij ruzie op straat

Foto – Èxtra

WILLEMSTAD – De politie heeft even voor middernacht een man doodgeschoten op de Corrieweg. Het schietincident gebeurde ter hoogte van Snack45. De politie heeft nog geen officiële lezing van het incident gegeven.

Volgens getuigen was er sprake van een ruzie tussen twee mannen over de betaling van huur voor een appartement. Toen de zaak uit de hand liep kwam de politie tussen beiden. Daarbij zou één van de mannen een wapen hebben getrokken, waarop de politie een fataal schot loste. Onduidelijk is of er ook inderdaad een wapen gevonden is.