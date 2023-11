Prinses Beatrix beleeft volle dagen op Curaçao voor vertrek naar Aruba

WILLEMSTAD – Prinses Beatrix heeft een drukke tijd tijdens haar bezoek aan Curaçao, waarbij de nadruk ligt op natuur en cultuur. Het bezoek, dat maandag begon en tot en met vandaag duurt, staat in het teken van de band van de prinses met het eiland en haar rol als beschermvrouwe van de Dutch Caribbean Nature Alliance, DCNA.

Op dinsdag genoot de prinses van een optreden van een basisschoolklas en het zangkoor van Tania Kross in het Christoffelpark. De prinses uitte haar plezier door het optreden “schattig” en “ontzettend leuk” te noemen en waardeerde de natuurles die aan de kinderen werd gegeven. De interactie met de kinderen werd versterkt door een groepsfoto, waarbij Beatrix aandachtig zorgde dat zij niemand aan het zicht onttrok.

Haar interesse in de lokale fauna bleek eens te meer toen ze kennismaakte met de warawara Goofy, een roofvogel die zij aarzelend, maar toch liefdevol aaide. Deze ontmoeting vond plaats tijdens haar bezoek aan landhuis Savonet, waar ze ook meer leerde over de rijke geschiedenis van het eiland, de voormalige plantage en de slavernij. Tijdens een rondleiding door het museum toonde ze grote interesse en stelde ze vragen over de verschillende aspecten van de geschiedenis.

De band van de prinses met de natuur werd nog duidelijker toen ze nationaal park Shete Boka bezocht, waar ze meer te weten kwam over het behoud van de natuurlijke kustlijn en de biodiversiteit van het gebied. Ze nam de tijd om te poseren voor de pers en genoot van het uitzicht vanaf Boka Pistol.

Op deze laatste dag op Curaçao bezoekt de prinses een buurttuin in de wijk Otrobanda, een project dat voortkwam uit de noodzaak die ontstond tijdens de coronapandemie. Dit initiatief, ondersteund door het Oranje Fonds, bevordert niet alleen het zelf verbouwen van groenten en fruit, maar ook het contact met buurtbewoners. Verder bezoekt de prinses twee natuurgebieden: Rif St. Marie en Hermanus. Daar krijgt ze inzicht in de opvang van watervogels en het behoud van koralen, onderwerpen die haar al eerder fascineerden.

Het bezoek wordt afgerond met een diner bij de gouverneur van Curaçao, Lucille George-Wout, voordat ze morgenochtend naar Aruba vertrekt. Daar neemt de prinses deel aan een congres van de DCNA, gericht op het herstellen van ecosystemen op de eilanden.

De prinses heeft tijdens haar bezoek niet alleen aandacht besteed aan de natuur en cultuur van het eiland, maar ook aan sociaal-maatschappelijke initiatieven, die ze belangrijk vindt en ondersteunt. Met haar vertrek laat ze een indruk achter van betrokkenheid en interesse in de ontwikkeling van Curaçao en de Caribische regio.