Record aantal bekeuringen deze maand

Archieffoto’s Èxtra – Controle Politie

WILLEMSTAD – Bij politiecontroles in de maand november is een record aantal auto’s staande gehouden en bekeurd. 851 automobilisten kregen een prent vooral omdat ze geen rijbewijs of verzekeringsbewijs konden tonen.

Opvallend veel jongeren onder de 18 zaten achter het stuur. En een deel van hen was al eens betrapt en bekeurd. Zij krijgen geen schikkingsvoorstel meer van het Openbaar Ministerie, maar een eis tot gevangenneming. Die kan oplopen tot vier weken cel. Veel chauffeurs die geen verzekering hebben, zeggen dat ze werkloos zijn geworden en het niet meer kunnen betalen. Maar de kinderen moeten toch naar school.

