DEN HAAG – De fractie van de Nederlandse regeringspartij VVD wil weten hoe het zit met de Curaçaose onlinegokbedrijven die op de sanctielijst van Oekraïne staan. Daarover zijn vragen gesteld aan staatssecretaris Alexandra Van Huffelen en minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming.

Aanleiding is het artikel van journalist David Davidson op journalistiek onderzoeksplatform Follow the Money over Curaçaose online gokbedrijven die eigendom zijn van of banden hebben met Rusland.

De VVD-fractie wil weten of deze kwestie onderwerp van gesprek is tussen de Nederlandse bewindslieden en hun Curaçaose ambtsgenoten en wat de inzet is van Nederland met betrekking tot de door de Oekraïne gewenste sancties aan gokbedrijven gevestigd op Curaçao.

De fractie wil ook weten of de Nederlandse regering van plan is om zelf maatregelen te nemen of sancties aan bedrijven met Russische banden gevestigd op Curaçao op te leggen, zoals Oekraïne wenst.

Naast die specifieke vragen wil de fractie van de VVD ook weten hoe het toezicht plaatsvindt op gokbedrijven die via brievenbusfirma’s op Curaçao zijn gevestigd en welke maatregelen er de afgelopen jaren getroffen zijn om het toezicht op gokbedrijven op Curaçao te verbeteren.

De VVD-fractie wil het toezicht op de Curaçaose goksector op de agenda hebben bij het eerstvolgende Justitieel Vierpartijen Overleg en vraagt de bewindslieden de Kamer over de uitkomsten daarvan te informeren.