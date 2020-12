Reisadvies voor Curaçao gaat op oranje

Den Haag – Het reisadvies voor Curaçao voor Nederlandse vakantiegangers is vandaag op oranje gegaan. Dit is te zien op de website van de rijksoverheid.

De reden die wordt gegeven is dat er een verhoogd risico is door de toename van het aantal besmettingen met het coronavirus. De kleur van Curaçao is daarom aangepast van ‘geel’ wat staat voor veiligheidsrisico’s naar ‘oranje’ wat staat voor alleen noodzakelijke reizen.

Het RIVM vindt het niet noodzakelijk dat huidige bezoekers direct terugkeren maar wel moeten deze terugkerende reizigers na terugkomst in Nederland 10 dagen in thuisquarantaine.

