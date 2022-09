Ride for the Roses hervat activiteiten

WILLEMSTAD – Ride for the Roses is de voorbereiding gestart om in het nieuwe jaar 2023 de activiteiten van Ride, Walk & Swim for the Roses weer te gaan organiseren. Twee jaar lag het evenement stil vanwege corona.

Traditiegetrouw wordt zo in samenwerking met de gemeenschap opnieuw gelden opgehaald om het Prinses Wilhelminafonds maandelijks te kunnen blijven steunen in de strijd tegen kanker en voor begeleiding van kankerpatiënten en hun familie.

De afgelopen twee jaar is Ride for the Roses in staat geweest de steun aan het Prinses Wilhelminafonds voort te zetten, maar het is hoog tijd om de fondsen weer bij te vullen, aldus de organisatie.

Tijdens de bekendmaking van het nieuwe seizoen werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de splinternieuwe website van Ride for the Roses te lanceren.

Art for the Roses

In samenwerking met Landhuis Bloemhof, Number Ten en de Kathedraal van Doornen wordt gewerkt aan het multidisciplinaire kunstproject Art for the Roses dat vanaf medio oktober een maand lang met allerlei activiteiten duurt tot de kunstveiling die op 19 november plaatsvindt.

Aan dit bijzondere project is onlangs al de nodige publiciteit gegeven. Op gezette tijden worden aanvullende inlichtingen hierover verstrekt om alles tot een succes te maken.

Website

Er is in de achterliggende periode onder kundige leiding van Profound en Socialutions Caribbean gewerkt aan een nieuwe website van Ride for the Roses. Behalve dat die verder is geprofessionaliseerd, kunnen via de website nieuwe stijl nu ook on-line donaties worden gedaan, onder andere uit het buitenland.

Dat opent de mogelijkheid voor personen en instellingen buiten Curaçao om ook te doneren voor het goede doel waar RFTR voor staat. Tijdens de ontmoeting met de pers werd die website symbolisch gelanceerd: www.ridefortheroses.net.

Film

Opnieuw wordt in nauwe samenwerking met The Movies een bijzondere filmavond georganiseerd waarvan de opbrengsten ook voor het goede doel zijn.

Op donderdag 3 november stelt The Movies een zaal beschikbaar voor de vertoning van de film ‘Amsterdam’, één die diezelfde maand zijn wereldpremière beleeft.

De film wordt beschreven als een mysterie komedie van regisseur David O. Russell. In de hoofdrol o.a. Robert de Niro, Chris Rock, Taylor Swift, Christian Bale, John David Washington en Margot Robbie. Het verhaal is dat van drie vrienden die verwikkeld raken in een mysterieuze moordzaak in de Amsterdamse geschiedenis waarbij zij zelf als verdachten worden aangemerkt, maar zij weten het op te lossen. Deels van wat in de film plaatsvindt heeft zich in de 30-er jaren van de vorige eeuw in Mokum afgespeeld.

Ride for the Roses 2023

Op een zondag ergens in de tweede helft van januari of begin februari 2023 is de terugkeer van de Ride, Walk en Swim for the Roses. De draaiboeken van de laatste editie van februari 2020 zijn tevoorschijn gehaald om die grote evenementen weer als vanouds op te zetten – en opnieuw tot een succes te maken. Velen hebben hier immers de afgelopen twee jaar naar uitgekeken.