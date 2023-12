Rode Baretten vormen snel inzetbare Ranger-eenheid

WILLEMSTAD – Dinsdag 19 december organiseert het 12 Infanteriebataljon van de luchtmobiele brigade een bijzonder appèl om hun nieuwe status als Rapid Reaction Company en de toekenning van het vaardigheidsembleem ‘Ranger’ door de Commandant Landstrijdkrachten te markeren.

Deze ontwikkeling is een direct gevolg van de Nederlandse Defensienota 2022, waarin de versterking van de Nederlandse krijgsmacht centraal staat om snel te kunnen reageren op onvoorspelbare dreigingen, verslechterende veiligheidssituaties en plotselinge rampen.

Onderdeel van de maatregelen is het continu paraat hebben staan van twee zogenaamde Rapid Reaction Companies. Eén bij het Korps Mariniers en één bij de luchtmobiele brigade. Een andere maatregel is het omvormen van 12 Infanteriebataljon Luchtmobiel naar een Ranger-bataljon. Deze eenheid krijgt ook de Rapid Reaction Company-taak toegewezen.

Rapid Reaction Company

Dit is een veelzijdig inzetbare, hoogwaardige, lichte infanterie-eenheid van ongeveer 130 militairen, die snel kan worden ingezet. Inzet kan plaatsvinden met helikopters, vliegtuigen en lichte voertuigen. 12 Infanteriebataljon vervult deze taak vanaf januari.

De eenheid staat klaar om ingezet te worden voor taken als Non-Combatant Evacuation Operations (NEO), First Crisis Response en Humanitarian Assistance & Disaster Relief (HADR).

Ranger-bataljon

Met het Ranger-concept voegt de landmacht een nieuwe capaciteit toe aan haar ‘gereedschapskist’. De kwaliteiten van een Ranger-eenheid liggen tussen die van special forces, zoals het Korps Commandotroepen (KCT), en conventionele eenheden, zoals de luchtmobiele brigade. Een Ranger-eenheid is daarmee zeer geschikt voor het ondersteunen van speciale operaties.

Het bataljon krijgt het vaardigheidsembleem uitgereikt omdat het heeft aangetoond de taken van een Ranger-eenheid te beheersen. Afgelopen jaar heeft de eenheid extra training doorlopen en uitrusting ontvangen.

Zo heeft het de schietvaardigheid verhoogd, gezamenlijk getraind met het KCT en nieuwe voertuigen en specifieke verbindingsmiddelen aangeschaft. Daarmee is de eenheid klaar voor de taakstelling die bij een Ranger-eenheid hoort. Deze taken zijn:

Non-Combatant Evacuation Operations (NEO)

Bij een NEO worden Nederlandse staatsburgers en andere gerechtigden geëvacueerd uit een ander land vanwege een verslechterde veiligheidssituatie. Ranger- en andere luchtmobiele eenheden zijn vanwege hun specialisatie in inzet met helikopters, vliegtuigen en parachutes uitermate geschikt voor een NEO, aangezien evacuatieoperaties vaak grotendeels door de lucht worden uitgevoerd in over de grond moeilijk toegankelijke gebieden.

First Crisis Response is veelomvattend en wordt uitgevoerd onder verschillende dreigingsniveaus van hoog tot laag in het geweldsspectrum. Denk hierbij aan een snelle gewapende militaire inzet, of het ondersteunen van lokale autoriteiten. De compagnie kan snel worden ingezet om te handelen en de impact van de crisis te beperken.

Humanitarian Assistance & Disaster Relief (HADR)

Wanneer civiele hulporganisaties niet ter plaatse kunnen komen of te weinig capaciteit hebben, is een snel inzetbare Ranger-eenheid bij uitstek geschikt om (humanitaire) noodhulp te verlenen in crisis- en rampgebieden. Met vliegtuigen, helikopters of parachutes wordt personeel met hulpgoederen aan de grond gezet, ook in gebieden die over de grond of via zee moeilijk toegankelijk zijn. Naast het invliegen van hulpgoederen biedt de eenheid de eerste noodhulp en ondersteunt en adviseert het lokale autoriteiten bij crisismanagement.

De samenwerking tussen 11 Luchtmobiele Brigade en het KCT wordt geïntensiveerd en versterkt. Hiervoor is het Ranger-bataljon specifiek opgeleid, getraind en uitgerust. Speciale operaties omvatten onder andere het ondersteunen van het KCT bij het uitvoeren van forseeable special operations, het zelfstandig uitvoeren van speciale operaties, tijdelijke bezetting of ontzegging van gebieden, het leveren van specialisten en het leveren van kinetische slagkracht, zoals een quick reaction force.

Air assault operaties

Het Ranger-bataljon is en blijft in staat om algemene operationele taken uit te voeren die bij 11 Luchtmobiele Brigade horen. Zo kunnen ze, samen met de helikoptersquadrons van het Defensie Helikopter Commando, geïntegreerd optreden als Air Assault eenheid. Hierdoor kunnen zij opereren in de diepte, vanuit de lucht en over de grond, met helikoptereenheden, te voet en met tactische voertuigen.