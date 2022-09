Rotterdam heeft zijn eigen truk’i pan

ROTTERDAM – In Curaçao is het een begrip, maar in Nederland kennen ze het bijna niet: de truk’i pan. Tot Ravis Damas (33) twee jaar geleden een SRV-wagen ombouwde tot Curaçaose foodtruck. Dat sloeg aan. “Ik krijg vaak telefoontjes. ‘Bestaan jullie echt? Zijn jullie echt in Nederland?’”

‘In de buurt‘ een Rotterdamse uitgave van DPG Media schrijft over het fenomeen.

De afgelopen twee jaar verkocht Ravis, die van Curaçao komt, ieder weekend Caribische gerechten in zijn woonplaats Zwolle. Samen met vrienden Henry Willekes (48) en Jay de Camps (37) heeft hij het bedrijf ‘Truk’i Pan It’s Happening‘. Mensen komen van heinde en verre om gerechten bij hen af te halen. “Er reizen zelfs klanten uit Zeeland en Heerlen hierheen.” Nu gaan de ondernemers uitbreiden en Rotterdam wordt de tweede locatie.

Broodje Lomito

Onder Curaçaoënaars is truk’i pan een populair concept, vertelt Ravis. “Truk’i is een truck en pan is brood. Het begon ooit op Curaçao als broodjeswagen, waar ze broodjes met warm vlees verkopen. Beetje bij beetje breidde het concept uit met patat, grillgerechten en soep. De lokale ondernemers verkopen nu van alles. Het is echt een traditie in Curaçao.”

De truk’i pan van Ravis, Henry en Jay is populair binnen de Curaçaose gemeenschap, maar ook Nederlanders die weleens op Curaçao zijn geweest komen graag langs. “Ik hoor veel dat mensen eindelijk de smaak van Curaçao hebben gevonden.” Dat merkt hij vooral als klanten hun eerste hap nemen. “Dan zie ik blijheid en tevredenheid op hun gezicht.”

Johnny cake

Het geheim van het concept? Smaak, service en variatie, zegt Ravis. “We verkopen niet alleen maar een hamburger, maar ook gegrilde kip, karbonade, spareribs, ossenhaas, steak en garnalen. Alles vers van de steenkolengrill. De barbecue zit compleet in de truck ingebouwd.”

Andere bekende Curaçaose gerechten op het menu zijn de Johnny Cake, pasteitjes en broodjes met salades van kip, krab of tonijn. Ook qua dranken kun je helemaal in de Caribische sferen komen. “We hebben bijvoorbeeld Everfresh, Fria, Criollita en Malta.” Ravis: “Op Curaçao heeft elke truk’i pan een andere smaak, omdat de koks het eten op hun eigen manier kruiden. Wij hebben ook onze eigen smaak.”

Vaste locatie

Het goede nieuws voor Rotterdammers is dat je vanaf dit weekend, 23 en 24 september, niet meer naar Zwolle hoeft af te reizen voor de foodtruck van Ravis. Dan staat ‘Truk’i Pan It’s Happening’ namelijk op het parkeerterrein van Sligro op de Stadionweg bij De Kuip.

“Het is een try-out. Na het weekend gaan we kijken of we verder gaan, maar ik voorzie alleen maar dat het goed gaat en druk wordt.” Tijdens Zomercarnaval stond de truk’i pan voor het WTC op de Coolsingel. “Het was gekkenhuis. We hebben in zo’n korte tijd zoveel verkocht!”

De toekomstplannen van Ravis en zijn compagnons zijn groter, want ze willen uitbreiden naar acht steden in Nederland. Als Rotterdam aanslaat, gaan ze hier werken met een franchisenemer. Die eigenaar bepaalt dan of de foodtruck alleen in het weekend open gaat of ook doordeweeks.

In de ideale wereld kun je de Caribische gerechten over een tijdje na het uitgaan scoren. “Truk’i pan is op Curacao uitgaanseten. Als alles dicht is, gaan de foodtrucks open. In Nederland zijn ze qua regels niet zo happig op nachtelijke eetzaken, maar als er in Rotterdam animo is en we kunnen op een plek staan waar het past, zou dat fantastisch zijn.”