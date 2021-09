Ruisandro Cijntje nu economie-minister

24 Gedeeld

Foto – Ruisandro Cijntje

WILLEMSTAD – PNP’er Ruisandro Cijntje heeft gisteren op de honderdste dag van het kabinet-Pisas ten overstaan van gouverneur Lucille George-Wout de eed afgelegd en is daarmee nu de minister van Economische Ontwikkeling.

Cijntje, een voormalig politie-ambtenaar, noemde als prioriteiten gisteren het toerisme. Cijntje, geboren en opgegroeid op Curaçao heeft een BSC van de University of Curaçao, een MBA van de Intercontinental University of the Caribbean en een master in tactisch leidinggeven van de politieacademie in Apeldoorn.

