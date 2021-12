Samescholing op Curaçao

3 Gedeeld

WILLEMSTAD – Een grote groep mensen heeft gisteravond de coronamaatregelen overtreden op Curaçao. Op een video die rondgaat op sociale media is de zien dat er honderden mensen samenkwamen.

Het publiek was komen kijken naar het ‘feveren’ en hield zich daarbij niet aan de sociale afstandsregels. Of de politie heeft ingegrepen bij de samenscholingsbijeenkomst is niet bekend.

