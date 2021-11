Schaarste containers oorzaak van prijsverhogingen

27 Gedeeld

WILLEMSTAD – Minister Ruisandro Cijntje van Economische Zaken heeft vandaag uitleg gegeven hoe het komt dat de prijzen van producten op Curaçao stijgen en zullen blijven stijgen.

De belangrijkste reden blijft dat Curaçao 100% afhankelijk is van import en wereldwijd de prijzen aan het stijgen zijn. Deze stijging komt door de lockdowns in andere landen waardoor de export en het vervoer achterloopt op de wereldwijde vraag. Schaarste zorgt automatisch voor hogere marktprijzen.

Curaçao heeft hier ook last van volgens de minister. Daarbij komt nog eens een stijgende lijn in de olieprijs wat ook zorgt voor een hogere vervoersprijs.

Minister Cijntje geeft aan dat de overheid in elk geval de prijzen in de supermarkten zal controleren en samen met de consumentenbond zal blijven werken aan prijsvergelijkingen voor de inwoners van Curaçao. Ook zal de overheid de prijzen van containers nauw in de gaten houden.

