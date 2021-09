Scholen doen vaker beroep op bedrijfsleven om internet vanwege falende overheid

14 Gedeeld

Steeds vaker springen privépersonen en bedrijfsleven in om internet op scholen mogelijk te maken. De overheid laat steken vallen door half werk af te leveren. Volgens de stichting Fundashon Kòrsou Habrí wordt er op Curaçao op scholen nog weinig gedaan om digitale vaardigheden te ontwikkelen of te verbeteren, vaak is de infrastructuur daarvoor niet aanwezig.

Op de Goslinga VSBO bijvoorbeeld, een Openbare VSBO school in Otrobanda, ligt al enige jaren een netwerk met zowel koperen kabels als glasvezel. Dit netwerk is geïnstalleerd tijdens een grote renovatie van de school in 2015. Ook is er sinds 2010 een Internetverbinding van FLOW.

Maar tijdens het aanleggen van het netwerk is geen actieve apparatuur geïnstalleerd. Dat wil zeggen dat er wel kabels liggen maar dat er geen wifi routers en switches zijn. Het gevolg is dat ondanks een grote investering in het netwerk, er op de school geen internet in de klaslokalen beschikbaar is.

Omdat de overheid geen geld beschikbaar stelde om de benodigde apparatuur alsnog te installeren, sprong het bedrijfleven in op verzoek van de Fundashon. Dankzij Green Tree Curaçao glasvezelbedrijf Wizard IT, Wifi leverancier Sincere ICT en Suares & Co, kon Internet deze maand in elk klaslokaal alsnog gerealiseerd worden.

Andere scholen

Hetzelfde concept is door Ace Suares (in samenwerking met anderen) reeds geïmplementeerd op de Prins Bernhardschool (2015), de Van Houte school (2017), de Schotborghschool (2019) en de Prinses Margrietschool (2020).

In de helft van deze projecten liet de overheid na om zelf de benodigde apparatuur aan te schaffen, terwijl er begin 2021 door de vorige minister van Onderwijs, Steven Croes wel een groot bedrag betaald werd aan een datacenter en Internetaansluitingen voor de scholen.

Aan Internet zonder de benodigde wifi apparatuur heeft een school weinig. Private instellingen, bedrijven en personen springen in dat gat om hun tijd, energie en geld beschikbaar te stellen om deze openbare scholen alsnog te voorzien van Internet in de klas. Helaas is de Goslinga VSBO niet de enige openbare school die geen wifi in de klas heeft.