Sint-Maarten naar stembus 

PHILIPSBURG – De bevolking van Sint-Maarten gaat vandaag naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Dat gebeurt in relatieve politieke rust. Voor het eerst in veertien jaar heeft een regering haar volledige vier jaar volgemaakt.

Het eiland heeft sinds het opheffen van de Nederlandse Antillen op 10 oktober 2010 een eigen regering. Dat leidde in de eerste tien jaar tot veel wisselingen. Zo traden in die eerste tien jaar tien kabinetten aan onder voorzitterschap van in totaal zeven verschillende premiers.

Het kabinet van Silveria Jacobs met de National Alliance en de UP, dat vier jaar geleden aantrad na de verkiezingen van 9 januari 2020, is de eerste regering die de hele periode is blijven zitten zonder wisselingen in de coalitie. Jacobs hoopt dat de 22.553 stemgerechtigden op Sint-Maarten deze stabiliteit zullen belonen.

Vorige week debatteerden de leiders van de acht deelnemende partijen over de komende verkiezingen. Belangrijkste debatonderwerpen waren de economische groei en hervorming van het belastingstelsel.

NOS-correspondent Dick Drayer in gesprek met Astrid Kersseboom

Een onderwerp dat nauwelijks aan bod komt, is corruptie. Dat is opvallend, omdat het eiland de afgelopen jaren veel corruptieprocessen kende. Zo werd in 2020 politiek leider van de UP Party Theo Heyliger voor corruptie veroordeeld tot vijf jaar cel. De huidige leider van dezelfde partij, Rolando Brison, werd vorig jaar gearresteerd voor het aannemen van steekpenningen. Ook werd de leider van de USP Frans Richardson in 2022 veroordeeld tot twintig maanden voor corruptie.

Veel veroordeelde politici, en hun partijen, verwijten het Openbaar Ministerie een heksenjacht te houden tegen lokale politici. Dat geldt onder meer voor ex-minister Christophe Emmanuel. Bij hem werden vorig jaar huiszoekingen verricht in een onderzoek naar fraude, valsheid in geschrifte en het aannemen van steekpenningen.

Emmanuel is nu leider van de nieuwe partij Nation Opportunity Wealth (NOW). Nummer twee op de lijst is Claudius Buncamper, als oud-minister meerdere keren veroordeeld voor het aannemen van steekpenningen en belastingontduiking.

De relatie met Nederland is geen groot onderwerp bij deze verkiezingen. Politieke stabiliteit is dat wel, net als de economische situatie, waarbij de stijging van de kosten van levensonderhoud een belangrijk punt is.

Veel kiezers zijn vooral benieuwd wat de partijen gaan doen om die toename tegen te gaan. Daarnaast zeggen velen op het eiland te hopen dat ook de komende vier jaar de rust in de politiek aanhoudt.