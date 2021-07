Steeds meer medewerkers in kinderopvang Bonaire behalen diploma

KRALENDIJK – Deze maand zijn 25 pedagogische medewerkers uit de kinderopvang op Bonaire geslaagd voor hun MBO-opleiding. Daar is haast bij, want in de Eilandverordening Kinderopvang zijn nieuwe diploma-eisen van kracht.

Ruim de helft van de beroepskrachten in de kinderopvang voldoet aan het gewenste opleidingsniveau en bijna de helft volgt nu een opleiding. Beroepskrachten en gastouders op Bonaire moeten de komende jaren allen beschikken over een pedagogische opleiding op ten minste MBO-3 niveau.

