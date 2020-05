Steven Martina nieuwe partijleider MAN

25 Gedeeld

Foto – Èxtra

Willemstad – Steven Martina is sinds gisteren de nieuwe partijleider van de MAN. Hij volgt Hensley Koeiman die zeven jaar de partij leidde.

Martina is de zesde leider van de blauwe partij die mede werd opgericht door zijn vader, Don Martina in 1971. Zoon Steven studeerde Informatie Management aan de Universiteit van Tilburg en promoveerde in Toegepaste Economie aan de Technische Universiteit Delft.

Vrijdag wordt Martina beëdigt als minister van Economische Zaken.

